Вашингтон, 24 января, 2022, 03:16 — ИА Регнум. Возможность размещения американских военнослужащих, а также авиации и флота в Восточной Европе и Прибалтике рассматривает президент США Джозеф Байден на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом 23 января сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

Цуканов М.В Оккупационные силы США на Украине

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По данным издания, президенту США было представлено несколько вариантов действий представителями минобороны. В одном из вариантов предполагается отправка в Восточную Европу от тысячи до пяти тысяч военнослужащих с последующим увеличением личного состава в десять раз в случае ухудшения ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США отправили на Украину вторую партию летальных вооружений. В ней содержится более 80 тонн оружия «для усиления обороноспособности Украины».