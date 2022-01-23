Москва, 23 января, 2022, 19:46 — ИА Регнум. В России за сутки проведено более 670 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом 23 января сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«За последние сутки проведено 677 тысяч тестов на коронавирус, — говорится в сообщении. — Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23 января остаются 1 398 167 человек».

Отмечается, что всего в стране проведено более 250 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 23 января федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Российской Федерации за прошедшие сутки госпитализированы с диагнозом COVID-19 6211 человек.