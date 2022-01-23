Вашингтон, 23 января, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Власти США считают, что на планах Российской Федерации в отношении Украины не скажется проведение зимней Олимпиады в Пекине. Об этом 23 января сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CBS.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

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По его мнению, Россия будет принимать решения, исходя из «того, что отвечает ее интересам».

Как передавало ИА REGNUM, 21 января госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что письменный ответ Москве на её предложения по гарантиям безопасности Вашингтон даст на следующей неделе.