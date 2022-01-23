Вашингтон, 23 января, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Решение об эвакуации сотрудников посольства США в Киеве могут принять в случае необходимости в Вашингтоне. Об этом 23 января заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании NBC.

U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

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«Мы (власти США) изучаем этот вопрос каждый день», — заявил Блинкен.

По его словам, в случае необходимости власти США на основе «ситуации в сфере безопасности» готовы сократить персонал посольства.

Как передавало ИА REGNUM, 22 января госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Канады Мелани Жоли обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг Украины.