Мадрид, , 16:51 — REGNUM Вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс в настоящий момент не рассматривается, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сейчас этот сценарий не рассматривается», — сказал он в интервью изданию El Mundo, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава МИД Испании также замерил в единстве позиции западных стран о необходимости решения ситуации вокруг Украины путём диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-генсекретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер оценил вероятность вступления Украины в альянс. Он заявил, что «в обозримом и необозримом будущем Украина не станет членом НАТО».

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