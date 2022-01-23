Москва, 23 января, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Власти России получили запрос от британской стороны по поводу возможно визита главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву. Об этом заявила 23 января официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«Такой запрос был получен от британской стороны, — сказала Захарова. — Возможность такого визита (главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву) прорабатывается».

Как передавало ИА REGNUM, 21 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что высказывание британского министра иностранных дел Лиз Трасс о том, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар», говорит о её плохом знании истории.