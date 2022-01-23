Ростов-на-Дону, 23 января, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки первую прививку от коронавируса получили более 2,8 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 января.

Олег Богатырёв Вакцина

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 992,09 тыс. жителей Ростовской области (+ 2834 за сутки). Обе COVID-прививки получили 1 млн 937,72 тыс. человек (+ 2327 за сутки).

Напомним, что на Дону до достижения 80% охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции необходимо привить 2 млн 710 тыс. 710 человек. Речь идёт о взрослом населении. Ориентировочно в феврале в Ростовской области начнётся вакцинация от COVID-19 детей подросткового возраста.