Ростов-на-Дону, 23 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки выполнено более 18,8 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 января.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

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Донские специалисты провели 18 835 ковидных анализов. За весь период пандемии в Ростовской области выполнено 5 млн 527,8 тыс. исследований. Охват населения ПЦР-тестированием на 100 тыс. населения достигло 364,54.

ИА REGNUM сообщало, что в период новогодних праздников уровень тестирования на коронавирус в Ростовской области сократился почти на треть. В связи с распространением штамма «Омикрон» принято решение нарастить темпы проведения исследований.