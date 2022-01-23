Москва, 23 января, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Из-за вспышки коронавируса сборная России по фехтованию на шпагах в полном составе снялась с этапа Кубка мира в Дохе. Об этом 23 января сообщил президент Федерации фехтования РФ Ильгар Мамедов.

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«Саблисты и рапиристы успели выступить в Тбилиси, Париже и Познани, шпажисты готовились на сборе к выезду в Доху, но мы были вынуждены распустить команду и сняться с турнира — слишком много положительных тестов в команде», — приводит его слова ТАСС.

Также Мамедов уточнил, что в российской национальной команде по фехтованию много случаев бессимптомного течения нового заболевания и добавил, что старший тренер команды Александр Глазунов был госпитализирован с COVID-19.

Отметим, ранее российские саблистки Яна Егорян, Ольга Никитина, Евгения Подпаскова и Светлана Шевелева стали третьими в командном первенстве на этапе Кубка мира в Тбилиси, Камиль Ибрагимов выиграл там серебряную медаль, а мужская команда российских саблистов заняла третье место.