Орел, 23 января, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Власти Орловской области ввели ограничение на работу фудкортов и детских комнат в кафе и ТЦ из-за распространения COVID-19.

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«В связи с ростом в регионе заболеваемости новой коронавирусной инфекцией … принято решение временно приостановить деятельность детских комнат в кафе, ресторанах и ТЦ, иных детских развлекательных зон в закрытых помещениях», — отмечается в сообщении правительства региона.

Кроме того, в регионе вводится запрет на работу фудкортов, кроме доставки и работы на вынос.

Ранее в Улан-Удэ часть школ перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ.