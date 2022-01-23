Ростов-на-Дону, 23 января, 2022, 13:35 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Ростовской области подтверждено 919 заражений коронавирусом. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 23 января. Это на 81 случай заражения больше, чем накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольший суточный прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону (283), Таганроге (49), Шахтах (48), Волгодонске (43), Сальском районе (40), Новочеркасске (38), Аксайском районе (37), Батайске (35), Азовском (25), Зерноградском (23), Мясниковском районах (21), Азове (20), Новошахтинске (17), Гуково, Красносулинском и Неклиновском районах (по 15). Почти 20% заразившихся — люди старше 66 лет, 9,5% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области выявили 204 305 носителей коронавируса. Выписаны с выздоровлением 182 746 пациентов.