Санкт-Петербург, 23 января, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Первая партия «вакцины для подростков» под названием «Спутник М», разработанная в центре имени Гамалеи, поступила в Санкт-Петербург. Об этом сегодня, 23 января, сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранени.

Janssen.com Вакцинация

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Напомним, что в России нет обязательной вакцинации подростков против коронавируса — родители сами решают прививать своего ребенка или нет. Однако в ряде регионы прослеживаются определенные попытки навязывания вакцинации несовершеннолетних. В частности, поступало информация, что в некоторых образовательных учреждениях велись составления списков учащихся на вакцинацию против коронавируса.

Ряд экспертов выразил сомнение, что так называемая «вакцина для подростков» вообще целесообразна к применению, так как ранее в медицине такие методы не применялись и по сути речь идет о «разбавленном» варианте «Спутника V».

Тем не менее в Петербург уже была доставлена первая партия этой «вакцины для подростков».

«Сегодня утром на склад ОАО «Фармбаза» поступила партия вакцины для подростков («Спутник М») в количестве 2 880 комплектов доз. Производитель — ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. В ближайшие дни вакцина будет разведена по районным поликлиникам. Прививать подростков в Санкт-Петербурге будут в 83 пунктах вакцинации», — сообщили в петербургском департаменте здравоохранения.