Москва, 23 января, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Российской Федерации организовало срочную доставку дополнительных доз вакцины «Спутник Лайт» в Псковскую область, где возник дефифицит данного препарата. Об этом сегодня, 23 января, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Как сообщалось ранее, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в его регионе закончился запас вакцины «Спутник Лайт», которая активно используется в кампании по массовой вакцинации населения против коронавируса.

В связи с этим Минздрав РФ принял решение организовать срочную доставку данной вакцины из своих запасов. В Псковскую область направлены 11,5 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт». Ожидается, что доступность этой вакцины для населения будет восстановлена 24 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уровень «коллективного иммунитета» в России приблизился к 65%.