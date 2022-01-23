Санкт-Петербург, 23 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург поступила первая партия вакцины от коронавирусной инфекции для детей 12−17 лет, сообщили 23 января в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Пресс-служба комитета по здравоохранению СПб Вакцина для детей «Спутник М»

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На склад ОАО «Фармбаза» поступила партия вакцины для подростков «ГамКовидВак М» в количестве 2880 комплектов доз. Производитель — ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

«В ближайшие дни вакцина будет разведена по районным поликлиникам. Прививать подростков в Санкт-Петербурге будут в 83 пунктах вакцинации»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, что вакцинация детей проводится только с письменного согласия родителя или опекунов. Подростки с 15 лет могут самостоятельно решить, прививаться или нет.