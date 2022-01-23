Москва, 23 января, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Директор центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что у него нет данных о том, что привитые вакциной «Спутник V» и заражённые новым штамом коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон» нуждаются в госпитализации. Об этом Гинцбург заявил сегодня, 23 января.

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

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По словам Гинцбурга, лабораторные испытания в центре имени Гамалеи показали, что «Спутник V» эффективно защищает от штамма «Омикрон». Также Гинцбург сказал, что слышал от нескольких главных врачей больниц о том, что привитые «Спутником V» в больницы не попадают.

«Наши лабораторные данные подтверждают очень даже неплохую эффективность «Спутника V» к штамму «Омикрон». Кроме того, во всяком случае, судя по заявлениям некоторых главных врачей, которые я слышал, госпитализаций с вакциной «Спутник» нет, соответственно, смертей и тяжелых случаев тоже», — сказал Гинцбург.

Официального подтверждения такой статистики от федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Минздрава РФ и Роспотребнадзора нет.

Стоит отметить, что Минздрав РФ назвал «нецелесообразным» обнародовать статистику смертей среди вакцинированных, так как это может вызвать негативное отношение к прививкам.