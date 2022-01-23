Вашингтон, 23 января, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Совещание с представителями администрации, ответственными за вопросы нацбезопасности, провёл президент США Джозеф Байден в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде в американском штате Мэриленд. Обсуждалась ситуация вокруг Украины и переговоры с Россией. Об этом 23 января сообщила пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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В резиденции присутствовали помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и советник Стив Риккетти, остальные участники совещания подключились дистанционно.

Байдену доложили о «текущем состоянии операции российских военных», которые якобы проводятся на границе с Украиной. Американский лидер обсудил с представителями администрации усилия по деэскалации ситуации с помощью дипломатических мер, а также ряд мер по сдерживанию, которые координируются союзниками и партнёрами. В частности, обсуждался вопрос о поставке помощи Украине в сфере безопасности.

Отмечается, что президент США вновь подтвердил готовность Соединённых Штатов, совместно с союзниками и партнёрами, обеспечить России в случае её военного вторжения на Украину, «быстрые и жёсткие последствия».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ответ на предложения России по гарантиям безопасности в МИД РФ отметили запуск США и другими членами НАТО «токсичной» кампании с ложными обвинениями в адрес Москвы.