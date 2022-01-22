Берн, 22 января, 2022, 22:54 — ИА Регнум. За помощь в организации российско-американских переговоров в Женеве министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил президента Швейцарии Иньяцио Кассиса. Об этом 22 января говорится в распространенном сообщении МИД России.

Лавров Сергей

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«Лавров встретился с президентом Швейцарии… — говорится в сообщении. — Состоялся конструктивный обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений, а также по ряду актуальных международных проблем».

Отмечается, что признательность швейцарским партнерам за помощь в организации российско-американских переговоров на женевской площадке была высказана с российской стороны.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров вёл переговоры в Швейцарии с госсекретарем США Энтони Блинкеном по стратегической стабильности.