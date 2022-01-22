Донецк, , 22:06 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики (ДНР), несмотря на сообщения западных средств массовой информации, не готовят наступление на Украину. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Денис Пушилин Council.gov.ru

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«Мы (власти ДНР) вопреки истерике в западных СМИ пока не готовимся никуда идти в наступление», — заявил Пушилин.

Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря 2020 г. глава ДНР Денис Пушилин на встрече с общественностью в Москве заявил, что основной причиной, не позволяющей объединиться Донецкой и Луганской Народным Республикам, является необходимость выполнения Минских соглашений.