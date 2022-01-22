Анкара, 22 января, 2022, 19:40 — ИА Регнум. За мирное урегулирование кризиса между Москвой и Киевом в рамках норм международного права и уважением к территориальной целостности Украины выступает на всех международных платформах Турция. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар журналистам.

Mil.ru Министр обороны Турции Хулуси Акар

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«Турция активно сотрудничает и с Россией, и с Украиной, и со странами-союзниками по НАТО в самых различных областях, в том числе в сфере оборонпрома, — сказал турецкий министр. — Одним из следствий подобного взаимодействия и стала поставка ударных БПЛА на Украину».

По его словам, Украина имеет статус «Партнера по расширенным возможностям НАТО», поэтому Анкару нельзя обвинять в чем-либо.

Как передавало ИА REGNUM, 21 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые усилия, направленные на урегулирование конфликта на востоке Украины, приветствуются российской стороной.