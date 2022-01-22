Песчанокопский район, Ростовская область, 22 января, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Ростовской области центральная районная больница Песчанокопского района уличена в нарушении, которое касается выдачи лекарств ковид-пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Росздравнадзора.

Wallspaper.ru Врач

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Многодетная семья, члены которой получили положительный результат теста на коронавирус, вынуждена была обратиться на горячую линию Росздравнадзора. Только после этого пациентам были доставлены препараты для амбулаторного лечения COVID-19.

Песчанокопский районный суд назначил лечебному учреждению штраф в размере 75 тыс. рублей.