Москва, 22 января, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Москве за минувшие сутки с диагнозом COVID-19 госпитализированы 1077 человек. Об этом сегодня, 22 января, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Работа скорой помощи в период пандемии коронавируса

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Сообщается, что всего за прошедшие 24 часа госпитализация понадобилась 1077 пациентам с диагнозом COVID-19. В штабе отметили, что в городе активно распространяется штамм «Омикрон», и довольно много легких случаев протекания COVID-19, с учетом, что всего за сутки в столице выявлены 16 094 случая заражения коронавирусом.

Также в штабе отметили, что среди всех зараженных коронавирусом в столице на сегодняшний день на аппаратах ИВЛ находятся 506 человек.

Выздороветь за сутки смогли 3025 пациентов. Скончались в Москве от последствий COVID-19 за прошедшие 24 часа 69 пациентов.