Ростов-на-Дону, 22 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки участниками вакцинации от коронавируса стали более 2,6 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 22 января.

Правительство Новосибирской области Вакцинация

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В настоящее время прививки от COVID-19 сделали 1 млн 989,26 тыс. жителей Ростовской области (+ 2684 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 935,39 тыс. человек (+ 2104 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области до достижения 80% охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции необходимо привить 2 млн 710 тыс. 710 человек.