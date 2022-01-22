Ростов-на-Дону, 22 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Ростовской области подтверждено 838 заражений коронавирусом. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 22 января. Это на 138 случаев заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольший суточный прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону (251), Таганроге (46), Волгодонске и Шахтах (по 40), Сальском районе (38), Новочеркасске (36), Аксайском районе (35), Батайске (33), Азовском (21), Зерноградском (20), Мясниковском (19) районах, Азове и Гуково (по 15), Каменске-Шахтинском (13), Зверево, Новошахтинске Неклиновском районе (по 12). Чуть более 19% заразившихся — люди старше 66 лет, 9,4% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области выявили 203 386 носителей коронавируса. Выписаны с выздоровлением 182 450 пациентов.