Москва, 22 января, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие сутки госпитализированы с диагнозом COVID-19 9902 человека. Об этом сегодня, 22 января, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что всего за сутки во всех 85 регионах РФ было выявлено 57 212 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано 9902 человека.

Выздороветь от коронавирусной инфекции за сутки смогли 25 525 человек. Скончался от последствий COVID-19 за сутки — 681 человек.

В штабе отметили, что новый штамм «Омикрон» на сегодняшний день фиксируется в 63 регионах России.