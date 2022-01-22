Москва, 22 января, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») видит плюсы в системе медицины Великобритании и констатирует, что жесткость карантинных мер зависит от уровня социал-дарвинизма.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Как перенесет пятую волну непривитая Россия — большой вопрос. Скорее всего, плохо. Великобритании, пожалуй, самая социал-дарвинистская. Тратишь деньги на свое здоровье — будешь жить долго и счастливо, не тратишь — твои проблемы. Кстати, именно поэтому там такой высокий уровень вакцинации — обыватель понимает, что в случае болезни бесплатно с тобой никто особо цацкаться не будет, и поэтому люди предусмотрительно прививаются. Соответственно, чем выше уровень социал-дарвнинизма, тем слабее карантинные меры, и наоборот», — рассуждает Морозов в телеграм-канале.

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