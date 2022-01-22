Лондон, 22 января, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Глава оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер заявил о решительной поддержке шагов правительства по поставкам оружия на Украину и призвал все политические силы страны, прежде всего парламентские партии, объединиться перед лицом «российской агрессии».

(сс) Rwendland Лидер Лейбористской партии Кир Стармер

Кир Стармер «Критически важно, чтобы партии в Вестминстере были едины в сопротивлении российской агрессии. Я критически относился к хаосу, царящему в самом сердце британского правительства. Но должен отметить напряжённую работу министра обороны Бена Уоллеса над объединением людей, который с моральной чистотой описывал суть российской угрозы и гарантировал, что Великобритания продолжает поддерживать способность Украины защитить себя посредством военной помощи».

По его словам, для отражения российской угрозы всем политическим силам страны «необходим более единый подход на международном уровне». И главным в этом должно стать правительство, для чего «выйти вперёд и играть лидирующую роль».

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Стармер подчёркивает, что требования России об отказе Украины от надежд на вступление в НАТО «не должны быть рассмотрены». Это не предусматривает втягивания британских или союзнических войск в войну. Но мы должны использовать «все наши коллективные возможности, включая санкции» для демонстрации России, что её действия «будут иметь последствия».

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания направила на Украину почти 30 военнослужащих недавно созданной Армейской бригады специальных операций и около 2000 пусковых установок противотанковых ракет.