Вашингтон, 22 января, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Новая версия предложенной ранее в Сенате Конгресса США инициативы, касающейся санкций в отношении России, была внесена на рассмотрение Палаты представителей представителями Демократической партии. Об этом 21 января сообщил на сайте комитет по иностранным делам Палаты представителей Соединенных Штатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Речь идет о рестрикциях, на которые Вашингтон может пойти в случае эскалации напряженности вокруг Украины. В обновленном документе содержатся те же переложения, что были более раннем варианте, который предполагал ввести ограничения против президента России Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина, российских министров обороны и иностранных дел Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, а также в отношении начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и других официальных лиц. Кроме того, проект предложения о новых санкциях касается и газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предлагаемые Западом абсурдные антироссийские санкции теряют свои силы по мере увеличения их количества.