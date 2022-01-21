Сыктывкар, 21 января, 2022, 22:39 — ИА Регнум. В Коми за сутки ковидом заболели 30 вакцинированных, 28 из них проходят лечение амбулаторно. Об этом в своем видеообращении заявил глава республики Владимир Уйба.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

«За последние сутки в республике, к сожалению, скончались семь человек (от ковида — ред.). Среди них не было ни одного вакцинированного», — сообщил глава республики.

В списке вакцинированных — более 394 тысяч жителей Коми, более 65 тысяч — уже прошли ревакцинацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Коми на фоне роста заболеваемости ковидом запретили проведение массовых мероприятий.