Рим, 21 января, 2022, 22:24 — ИА Регнум. В Италии осталось 7 миллионов человек старше 5 лет, не получивших еще ни одной прививки от коронавируса, сообщили в комиссариате по борьбе с распространением эпидемии в пятницу, 21 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Около трети от этого числа — дети в возрасте от 5 до 11 лет: для них вакцинация не обязательна, делать им прививки можно с согласия родителей.

По данным на21 января, в Италии умерли142 963человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на373(днем ранее — на385). Число подтвержденных носителей выросло на179 106(днем ранее — на188 797). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет9 603 856 — более 16% населения страны. В настоящее время заражены2 695 703человека (на13 662больше, чем днем ранее), что является «рекордом» за всё время эпидемии. Две прививки от коронавируса сделали 47,2 миллионачеловек (более 78,4% граждан страны).