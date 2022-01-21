Брюссель, 21 января, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Требование России вывести военный контингент НАТО из Болгарии и Румынии неприемлемо для альянса, сообщает 21 января Agence France-Presse.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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Комментируя заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который 21 января заявил, что иностранные силы, техника и вооружения альянса должны быть выведены из Болгарии и Румынии для возврата НАТО к конфигурации 1997 года, официальный представитель блока Оана Лунгеску сказала:

«Требования России разделят членов НАТО на первый и второй сорт, чего мы не можем принять».