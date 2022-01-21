София, 21 января, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Болгария является полноправным членом НАТО и на данный момент не рассматривает возможности выхода из состава западного военного блока. Об этом 21 января завил президент Болгарии Румен Радев, пишет софийская газета «Дума».

Kremlin.ru Президент Болгарии Румен Радев

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По словам главы болгарского государства, София избрала путь присутствия в натовских структурах и «сворачивать с этого пути не намерена».

Румен Радев «Наша страна не выйдет из НАТО».

В то же время Радев подчеркнул, что сейчас в Болгарии нет постоянно базирующихся союзнических контингентов альянса.

Румен Радев «Вопросы присутствия армейских подразделений наших партнеров в Болгарии решаются болгарским правительством и парламентом, но пока таких решений принято не было. В этом контексте требование России вывести силы НАТО из Болгарии являются необоснованными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, болгарский премьер-министр Кирил Петков, реагируя на слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о необходимости вывода иностранных воинских контингентов из Болгарии, заявил о намерении Софии укреплять военное присутствие НАТО в стране.