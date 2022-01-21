Президент Болгарии пообещал, что его страна не выйдет из НАТО
София, 21 января, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Болгария является полноправным членом НАТО и на данный момент не рассматривает возможности выхода из состава западного военного блока. Об этом 21 января завил президент Болгарии Румен Радев, пишет софийская газета «Дума».
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По словам главы болгарского государства, София избрала путь присутствия в натовских структурах и «сворачивать с этого пути не намерена».
В то же время Радев подчеркнул, что сейчас в Болгарии нет постоянно базирующихся союзнических контингентов альянса.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, болгарский премьер-министр Кирил Петков, реагируя на слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о необходимости вывода иностранных воинских контингентов из Болгарии, заявил о намерении Софии укреплять военное присутствие НАТО в стране.