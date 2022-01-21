Лондон, 21 января, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Сокрушительные меры стремится подготовить Запад на случай «вторжение России на Украину», заявил 21 января представитель британского премьер-министра, сообщает агентство PA.

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Излагая видение британского премьер-министра Бориса Джонсона в рамках информационной кампании по украинской теме и мнимого участия в ней России, представитель правительства Британии сказал:

«Любые дестабилизирующие действия России на Украине станут стратегической ошибкой и приведут к значительным последствиям».

Он признался, что ведётся «тесное сотрудничество» британских властей с партнёрами, в том числе с США, по «подготовке пакета сокрушительных мер, чтобы быть уверенными в том, что российское правительство будет наказано, если перейдёт черту».