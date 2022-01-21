Москва, 21 января, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Турция, ОАЭ, Доминиканская Республика и Египет являются главными источниками завоза штамма коронавируса «Омикрон» в Россию. Об этом сообщает 21 января пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

Курорт

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

«Наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию — 15%, ОАЭ — 10%, Доминиканскую Республику и Египет — по 8%, а также с поездками в ряд других стран», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее столичное управление Роспотребнадзора сообщило, что в Москве по состоянию на 21 января зарегистрировано более 1,8 тысячи случаев заражения штаммом «Омикрон».

При этом отмечено, что чуть более 20% случаев являются завозными и связаны с поездками в другие страны, все остальные выявленные инфицированные не покидали пределов Московского региона.