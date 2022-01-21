Москва, 22 января, 2022, 00:03 — ИА Регнум. За ультиматумом США и НАТО должна стоять максимальная консолидация общества. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Геннадий Зюганов

«Я полностью поддерживаю тот, по сути дела, ультиматум, который обнародовал Путин, но любой (предлагающий — ред.) ультиматум должен знать, что если вам откажут, вы должны принять следующие три-четыре шага», — сказал Зюганов.

Для того, чтобы предъявлять ультиматумы нужна поддержка населения.

«Чтобы их принимать, нужна максимальная консолидация общества, от мобилизации всех политических сил и ресурсов, и понимать последствия ваших следующих шагов», — отметил парламентарий.

Зюганов уверен, что все сценарии развития событий продуманы.

«На мой взгляд, они продуманы, в том числе и военно-политическим руководством, но я настаиваю на том, чтобы мы вместе собрались и определили, что делать дальше, здесь не должно быть никакого разнобоя», — предложил коммунист.

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