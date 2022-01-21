Москва, 21 января, 2022, 19:26 — ИА Регнум. В Госдуме прогнозируют Санкт-Петербургу жесткие последствия пандемии коронавируса в том числе из-за решения запретить плановую помощь.

Александр Куликов ИА REGNUM «Красная зона»

Следите за развитием событий в трансляции: «Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости — все новости»

«Последствия пандемии будут более жесткими, чем нам представлялось, и за такое наплевательское отношение к человеческому здоровью придётся расплачиваться не одному поколению», — отметила депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге из-за «Омикрона» ввели запрет на проведение планового медицинского осмотра и оказание плановой медицинской помощи. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

Согласно документу, запрет на профилактические медосмотры, плановую медпомощь и диспансеризацию введён с 21 января и до особого распоряжения, то есть бессрочно, делает вывод Филатова.

«Между тем частные клиники работают в прежнем формате и оказывают платные услуги всем обратившимся», — указала парламентарий.

Читайте также:Работа частных поликлиник в Петербурге пока разрешена, но не гарантирована