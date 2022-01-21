Женева, Швейцария, 21 января, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Письменный ответ Москве на её предложения по гарантиям безопасности Вашингтон даст на следующей неделе, сообщил 21 января американский госсекретарь Энтони Блинкен по итогам встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

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По словам Блинкена, он на встрече сообщил Лаврову о дальнейших планах по рассмотрению российской инициативы, касающейся гарантий безопасности. По этому вопросу американское руководство проведёт в ближайшие дни консультации «с союзниками и партнёрами».

Он добавил, что американская сторона рассчитывает на следующей неделе «более подробно и в письменном виде поделиться с Россией нашими озабоченностями и идеями».