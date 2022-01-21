Санкт-Петербург, 21 января, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Стационары и поликлиники Санкт-Петербурга не приостановят работу с пациентами, у которых подозревается или была выявлена онкология. Об этом заверил в ответ на вопрос ИА REGNUM 21 января председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

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Напомним, с 21 января оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, за исключением той, что необходима для пациентов, чтобы сохранить им жизнь, запрещено главным санитарным врачом города из-за резкого роста коронавируса.

По словам чиновника, если у горожанина подозревается тяжелое заболевания, в том числе онкология, ему не будет отказано в медицинской помощи в амбулатории.

«Ни в коей мере получение помощи пациентами с онкологическими заболеваниями приостановлено не будет. Если пациент считает, что оказание медпомощи или перенос на более поздний срок угрожает его здоровью, он может прийти в поликлинику, будет осмотрен дежурным врачом, и ему будут оказана медицинская помощь», — сказал Лисовец.

Вместе с тем чиновник указал, что в случае, если у горожанина уже диагностировано хроническое заболевание, у него есть рецепты на препараты на несколько недель вперед и его состояние не изменилось, чтобы не подвергаться риску заболеть ковидом, ему стоит три-пять недель воздержаться от посещения поликлиник.

«Что касается пациентов, которые постоянно получают лекарственные препараты по рецепту, и они у них заканчиваются, то выписка рецептов в поликлиниках будет обеспечена. Те пациенты, которые записаны на плановые операции в стационарах, они точно также пройдут необходимые обследования в поликлиниках, помощь им будет оказана», — подчеркнул чиновник.

Дмитрий Лисовец указал ИА REGNUM, что все ограничения, которые вводятся, не направлены на ограничение помощи для пациентов, которые нуждаются в ней, для пациентов, заболевания которых не терпят отлагательств.

«Мы предпринимаем меры для того чтобы высвободить большой пул медработников, врачей, среднего медперсонала и направить все силы на охват всех пациентов с коронавирусом, ОРВИ», — подытожил глава комздрава.