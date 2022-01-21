Санкт-Петербург, 21 января, 2022, 19:29 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с 24 января будут развернуты дополнительные койки для заболевших ковидом больных с психиатрическими заболеваниями и беременных женщин, сообщил 21 января председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Будет дополнительно развернуто 50 коек в больнице для пациентов с психиатрическими заболеваниями имени И. И. Скворцова-Степанова. К 25−26 января будут развёрнуты койки для беременных пациенток, зараженных коронавирусом, в 16 родильном доме в Купчино.

«Сейчас, к сожалению, мы отмечаем, что количество беременных, инфицированных коронавирусом, растет. Отрадно, что пациентки при этом чаще соглашаются находиться под наблюдением в стационарах. Мы посчитали необходимым открыть для этих целей 16-й роддом. Также поговорили с педиатрическим университетом, чтобы увеличить число коек в этом образовательном лечебном учреждении для приема детей, у которых коронавирусная инфекция часто протекает тяжело, для тех детей у которых имеется тяжелая сопутствующая патология», — пояснил Лисовец.

Кроме того, в скором времени будут развернуты дополнительные койки в детской инфекционной больнице имени Филатова.

Также чиновник указал, что оперативно развернуть городские власти могут как минимум 5 тыс. ковидных коек, сейчас под ковид развёрнуто 8002 койки.