Санкт-Петербург, 21 января, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Доля пациентов с коронавирусной инфекцией, которые были госпитализированы в ковидные стационары Санкт-Петербурга, составляет чуть менее 6%, сообщил 21 января председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам чиновника, в целом возрастание или увеличение доли легкого течения инфекции, в том случае когда она вызвана «Омикроном», подтверждается и тем, что в стационарах уменьшается доля тех, кто находится в тяжелом состоянии.

«Сейчас доля тяжелых пациентов составляет 18%, тогда как неделей-двумя ранее, она колебалась около 20−21%. Также в течение вчерашнего-сегодняшнего дня отмечается уменьшение по числу пациентов, которые находятся на ИВЛ», — отметил Лисовец.