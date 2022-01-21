Лавров и Блинкен обсудили ядерную сделку с Ираном
Женева, Швейцария, 21 января, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Вопрос ядерной программы Ирана — это та тема, где у России и США успешно получалось взаимодействовать, сообщил 21 января американский госсекретарь Энтони Блинкен. Тема ядерной сделки с Ираном обсуждалась на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Оценивая ход переговоров с Ираном о восстановлении прежнего формата ядерной сделки, глава американской дипломатии сказал, что они дошли до рубежа, ведь если в ближайшие недели не удастся достичь договорённости с Тегераном, то процесс станет необратимым: «прогресс Ирана в ядерной сфере сделает невозможным восстановление» ядерной сделки.
Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»
Он выразил надежду на то, что Москва со своей стороны повлияет на Тегеран. В противном случае Вашингтону придётся иначе «бороться с угрозой, которую представляет собой возобновленная ядерная программа Ирана».