Санкт-Петербург, 21 января, 2022, 18:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге ожидают рекорда — более 150 тыс. пациентов, болеющих COVID-19 и проходящих лечение дома под присмотром врачей, сообщил 21 января председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Градусники

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По словам Лисовца, вскоре в городе будет организована медпомощь пациентам, которые болеют ковидом в мало-симптомной и легкой форме в амбулаторных условиях.

«Число заболевших, которые одновременно могут находиться на амбулаторном этапе, достаточно скоро превысит 100 тыс. и, думаю, будет побит рекорд годовалой давности, когда одновременно на амбулаторном лечении находилось 150 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом», — указал чиновник.

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Лисовец также отметил, что для пациентов с легкой формой течения заболевания будет организована возможность посещения поликлиники у дома. Однако инфицированные должны будут соблюдать ряд условий: не пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до амбулатории, должны пользоваться отдельным входом в здание, чтобы не пересекаться с другими больными, но не зараженными ковидом, болеть в легкой или бессимптомной форме.