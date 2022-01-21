Санкт-Петербург, 21 января, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Углубленная диспансеризация пациентов переболевших ковидом в Санкт-Петербурге сохранится, сообщил 21 января председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

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«С учетом того, что эта диспансеризация в части случаев действительно носит жизнеспасающий характер, определяет необходимость приема тех или иных препаратов, углубленная диспансеризация после коронавирусной инфекции сохранится», — уточнил чиновник.

Он также подчеркнул, что запрет на диспансеризацию и профосмотр в поликлиниках города — временный, чтобы переключить специалистов на работу с ковидными пациентами в пандемию.