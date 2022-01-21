Таллин, 21 января, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Для единодушия в вопросах внешней политики важно, чтобы все политические силы Эстонии находились в одинаковом информационном пространстве. Об этом премьер-министр страны Кая Каллас заявила в обращении к спикеру парламента Юри Ратасу.

Konrad Zielinski, son of Julo Флаг Эстонии

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По сообщению канцелярии кабинета министров, Каллас внесла предложение созвать парламентский совет старейшин для получения обзоров ситуации с безопасностью.

«Ситуация в сфере безопасности крайне напряженная. Целью России является восстановить политическое и военное влияние на своих соседей. Сейчас особенно важно, чтобы у нас было единодушие в вопросах политики безопасности», — заявила эстонский премьер.

Она добавила, что «для этого необходимо, чтобы все политические партии в парламенте находились в едином информационном поле». Она уверена, что регулярные собрания парламентских советов позволят решить эту проблему.

В совет старейшин парламента Эстонии Рийгикогу входят председатели фракций и члены правления Рийгикогу. Премьер-министр предложила, чтобы регулярные обзоры ситуации с безопасностью для совета старейшин организовывала Государственная канцелярия, которая руководит анализом и оценкой ситуации с безопасностью.

Накануне премьер-министр Каллас выступила в парламенте с политическим заявлением для описания, по ее словам, резко ухудшившейся ситуации в сфере безопасности в Европе.