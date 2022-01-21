Москва, 21 января, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил перевести федеральные органы власти на дистанционный формат работы и проведения совещаний. Об этом сообщается 21 января в официальном телеграм-канале правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

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«Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё одно поручение премьер-министра касается максимально возможного перевода на удалённый режим работы сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве. Решение об этом также вступает в силу 21 января.