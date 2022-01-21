Москва, 21 января, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения о переходе на дистанционный формат совещаний, сообщает 21 января пресс-служба правительства России.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

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По информации пресс-службы, глава правительства поручил с 21 января «обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат».

Также он поручил осуществить максимально возможный перевод на удалёнку режим работы сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили почти 50 тыс. заражений коронавирусом.