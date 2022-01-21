Москва, 21 января, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Переговоры в Москве предложил провести российский министр обороны Сергей Шойгу своему британскому коллеге Бену Уоллесу, сообщили 21 января в пресс-службе Миноброны РФ.

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Комментируя заявление Уоллеса, который 17 января сказал, что пригласил Шойгу «посетить Лондон в ближайшие несколько недель», чтобы обсудить «связанные с общими опасениями относительно безопасности вопросы», глава Минобороны РФ отметил, что возобновление контактов между Москвой и Лондоном «в духе доброжелательности» поможет «снижению напряжённости в Европе».

Он напомнил коллеге из Британии о том, что ещё в 2013 году во время визита в Лондон делегации России стороны продемонстрировали «возможность конструктивного диалога». Это произошло на переговорах министров обороны и иностранных дел в формате «2+2».

"Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве, в любое удобное для британского министра обороны время», — сообщили в Минобороны РФ.