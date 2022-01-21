Москва, 21 января, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 21 января, по состоянию на 15:25 по мск котировки нефти марки Brent откатываются на 1,45%, до $87,10 доллара за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«20 января нефть не смогла с первой попытки добраться до рубежа $90, но установила новые долгосрочные максимумы выше $89 за баррель.

После этого настрой на фиксацию прибыли взял верх, но пробитый недавно нисходящий долгосрочный тренд теперь выступает уровнем поддержки.

Можно прогнозировать, что в ближайшее время котировки продолжат держаться выше $86,70. Так что уже в ближайшее время можно ожидать новый штурм рубежа $90.

Долгосрочное же сопротивление сейчас проходит в районе $93, так что у спекулянтов довольно комфортный диапазон для торговли в ожидании новых значимых фундаментальных сигналов», — пояснил эксперт.

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