Москва, , 14:02 — REGNUM Сегодня, 21 января, цены на нефть на утренних торгах продемонстрировали резко негативную динамику, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Вагон -цистерна для нефтепродуктов Ural-66

«Днем котировки снижаются на 2,0%, удерживаясь около отметки $85,90 за баррель Brent, хотя утром падение было более серьезным почти 3,0%, а котировки достигали значения в $84,90 за баррель.

Единого триггера, на который бы можно было списать этот утренний спад, нет, скорее нужно говорить о совокупности факторов, где есть место и влиянию неожиданного роста запасов сырой нефти в США на 510 тыс. баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 910 тыс., о чем 20 января сообщило минэнерго страны,

Также сыграло влияние вчерашних заявлений американского президента Джо Байдена, о всяческой поддержке жесткости ФРС США, которая становится главным орудием борьбы с высокой инфляцией, в том числе и вызванной высокими ценами на нефть.

И наконец можно говорить о влиянии технической перекупленности рынка нефти, который так и не смог закрепиться выше $89,50−90,00 за баррель Brent, что позволило бы запустить более экстремальное ралли и позволить рынку продолжить игнорировать завышенность нефтяных котировок.

В течение второй половины 21 января важных внутриотраслевых публикаций не ожидается. Поздно вечером, в 21:00 по мск выйдут данные от агентства Baker Hughes по числу буровых установок.

При этом сама степень их влияния, как правило, очень низка, да и позднее время публикации данных, не позволит инвесторам активно их отыгрывать.

Так что общий негативный фон на нефтяном рынке сохранится до конца сегодняшних торгов. Однако итоговое снижение котировок так и останется в пределах 2,0%, около отметок $85,50−86,50 за баррель Brent», — полагает эксперт.

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