Москва, 21 января, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Россия попросит американскую сторону придать гласности ответ США по гарантиям безопасности. Об этом 21 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Я сегодня думал об этом, но пока ответа нет мы не будем эту тему поднимать. Поскольку это их собственность которая будет передана нам в качестве их позиции, я считаю, что было бы правильно этот ответ придать гласности, и буду просить Блинкена, чтобы они не возражали», — заявил Лавров.