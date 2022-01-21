Казань, 21 января, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В Татарии за прошедшую неделю на 15% возросла заболеваемость коронавирусной инфекцией. По сравнению с началом второй половины декабря —заболеваемость ниже в 1,8 раза, заявила 21 января заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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В республику для определений мутаций вирусов поступило новое высокотехнологичное оборудование. С начала эпидсезона в Татарии выявили 765 случаев заражения гриппом.

«Несмотря на рост количества респираторных вирусных заболеваний, эпидемиологические показатели ниже эпидпорога», —ответила Авдонина.

На этой неделе к занятиям не допустили 654 ребенка, на разобщении находятся 10 классов, добавила она.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии за время пандемии по состоянию на 21 января зарегистрировали 44 859 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 38 111 ковид-пациентов, скончались 1546 человек.

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